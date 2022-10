GVVV laat FC Den Bosch ontsnappen: 'Als je zelf niet scoort, doet je tegenstander het'

"Het is de bekende voetbalwet. Als je zelf niet scoort, doet je tegenstander het", zei middenvelder Mart de Jong na afloop. "Enorm balen dat we op deze manier verliezen." Trainer Gery Vink was harder in zijn oordeel. "Alle drie hun doelpunten zijn verdedigingsfouten van ons. Daar baal ik heel erg van."