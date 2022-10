Visscher wint in Monastir, Pontjodikromo ronde verder in Griekenland

Ook Pontjodrikomo won in Griekenland met 2-0 in sets. De Leersummer was tegen de Italiaan Niccoli Catini met 6-2 en 6-4 te sterk. De tegenstander van Pontjodikromo in de tweede ronde is de winnaar van het duel tussen de Italiaan Andrea Guerrieri en de Zwitser Dylan Dietrich.