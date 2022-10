Sportlust'46 is binnen en buiten de lijnen klaar voor FC Utrecht: 'Er zijn weleens gekkere dingen gebeurd'

FC Utrecht kwam in het verleden in het bekertoernooi al 23 keer in actie tegen een amateurclub. Slechts drie keer werd verloren.

In 1987/1988 was Top Oss in de eerste ronde met 1-0 te sterk. In 1996/1997 won Feyenoord in de poulefase met 2-3. Het jaar erop ging FC Utrecht in de poulefase met 3-1 onderuit tegen Noordwijk.