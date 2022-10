Spakenburg bekert verder na zege op TEC: 'Nu hopen op een volle Kuip'

Spakenburg begon goed aan de tweede helft. Floris van der Linden kreeg meteen een kans, maar schoot de bal over. In de zesde minuut van het tweede bedrijf was het alsnog raak. Koos Werkman kopte binnen uit een hoekschop. Het was een bevrijdende goal voor de thuisploeg, die op De Westmaat inmiddels al 335 minuten geen doelpunt had weten te maken. De laatste keer was op 17 september.