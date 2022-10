Van de Streek leidt FC Utrecht langs amateurs Sportlust '46: 'Meteen scherp zijn'

Ook FC Utrecht-trainer Henk Fraser was niet helemaal tevreden. "We moeten wel blijven werken aan het tempo, want dat lag echt te laag en daardoor creëer je minder. Maar goed we knokken ons terug na de nederlaag van afgelopen weekend. En we hebben de afgelopen dagen gezien hoe moeilijk het is om de tweede ronde te bereiken", doelt Fraser op de uitschakeling van Vitesse en RKC Waalwijk.