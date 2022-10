Pontjodikromo halvefinalist, Visscher uitgeschakeld

Leersum, Elst - Sidane Pontjodikromo heeft zich bij het tennistoernooi in het Griekse Heraklion geplaatst voor de halve finale. De Leersummer, die in de tweede ronde van de Italiaan Andrea Guerrieri had gewonnen, versloeg in de kwartfinale de als tweede geplaatste Oostenrijker David Pichler in twee sets: 6-4, 6-0.