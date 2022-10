Patrick Loenen zwijgt over reden vertrek bij Spakenburg: 'De club weet waarom, dat vind ik genoeg'

Wat de oud-trainer van Eemdijk, Argon en Sportlust'46 volgend seizoen gaat doen, is nog niet duidelijk. Pikant is wel dat een dag na de bekendmaking door Spakenburg bekend werd dat ook buurman IJsselmeervogels voor volgend seizoen op zoek moet naar een nieuwe trainer. "Ze mogen me bellen, maar alleen over twee weken om me te feliciteren met de drie punten", blikt Loenen alvast vooruit naar de dorpsderby van 5 november.