Dost, Warmerdam en Van der Kust twijfelgevallen bij FC Utrecht voor wedstrijd tegen Sparta

In de wedstrijd tegen RKC liep de verdediger een knieblessure op en zag hij de moeizame periode van FC Utrecht vanaf de tribune. "Ik kan niet ontkennen dat het soms frustrerend is als je niet speelt." Van der Hoorn zag vanaf de tribune ook positieve zaken. "Het loopt niet echt, maar de verdediging staat goed, we hebben best vaak de nul gehouden. Maar het aanvallende spel moet beter. Twee doelpunten in vijf thuiswedstrijden is te weinig."