Eemdijk eenvoudig door in de beker, Roda'46 verliest na strafschoppen

Eersteklasser Roda'46 ging in eigen huis na strafschoppen onderuit tegen Scherpenzeel, dat ook in de 1e klasse speelt. Na 90 ,minuten was het in Leusden 1-1. LRC Leerdam, ook uitkomend in de 1e klasse, won de uitwedstrijd tegen tweedeklasser Schelluinen met 5-1.