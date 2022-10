Liveblog: FC Utrecht start zonder Dost maar met Toornstra tegen Sparta

- FC Utrecht-trainer Henk Fraser stond vorig seizoen nog aan de leiding bij Sparta. Verdediger Nick Viergever van FC Utrecht maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Sparta.

- Vorig seizoen won FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 4-0 van Sparta.

- FC Utrecht staat tiende op de ranglijst, Sparta is de nummer zes.

- Midweeks won FC Utrecht in de KNVB Beker met 3-0 bij de amateurs van Sportlust'46, Sparta was met 3-1 te sterk voor eveneens een amateurclub: OFC.

- FC Utrecht - Sparta werd 42 keer eerder in de eredivisie gespeeld. Daarvan won FC Utrecht 21 keer, Sparta pakte zes keer de drie punten.