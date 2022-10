Liveblog: FC Utrecht wint met 3-1 van Sparta

- FC Utrecht-trainer Henk Fraser stond vorig seizoen nog aan de leiding bij Sparta. Verdediger Nick Viergever van FC Utrecht maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Sparta. Bij Sparta speelt voormalig FC Utrecht-speler Bart Vriends.

- Vorig seizoen won FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 4-0 van Sparta.

- FC Utrecht staat tiende op de ranglijst, Sparta is de nummer zes.

- Midweeks won FC Utrecht in de KNVB Beker met 3-0 bij de amateurs van Sportlust'46, Sparta was met 3-1 te sterk voor eveneens een amateurclub: OFC.

- FC Utrecht - Sparta werd 42 keer eerder in de eredivisie gespeeld. Daarvan won FC Utrecht 21 keer, Sparta pakte zes keer de drie punten.