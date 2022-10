Pieterse begint haar wereldbekerseizoen met tweede plek, Van der Haar ook tweede

Het venijn zat in de staart van de wedstrijd. Pieterse ging met drie anderen de laatste ronde in. Pieterse kijkt terug in Namen & Rugnummers: "Op de laatste klim reed Annemarie (Worst, red.) weer aan kop, ik in tweede positie en Fem (van Empel, red.) was derde. Toen ging Fem in de aanval op het allerlaatste deel van de klim vlak voor een bochtje. Daarna zat ik vast achter Annemarie en had Fem een gaatje. Helaas was dat te groot om nog dicht te rijden."