FC Abcoude uitgeschakeld in districtsbeker na nipt verlies: 'Doodziek van eerste tegengoal'

FC Abcoude liet in de tweede helft de nodige kansen liggen op meer goals en kreeg uiteindelijk de deksel op de neus. Eerst was het invaller Dennis Dinkgreve met de gelijkmaker een kwartier voor tijd. Het was pas de eerste tegengoal voor FC Abcoude dit seizoen. In de slotminuten bepaalde Edinho Lith, een andere invaller, de eindstand en daarmee voorkwam hij penalty's.