Voordaan verliest kelderkraker en blijft puntloos: 'Flink teleurgesteld'

In tegenstelling tot de eerste helft speelde Voordaan in de tweede helft beter. Dat resulteerde in een 3-2 tussenstand via twee rake strafcorners van Quintijn van Rheenen. Voordaan was dichtbij de gelijkmaker, maar een minuut daarna stond het 4-2 via de tweede treffer van Fontaine. Wiegert Schut tekende voor het slotakkoord.