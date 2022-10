Hockeyers Schaerweijde verliezen bij Amsterdam

Amsterdam kwam in de eerste helft op 2-0 voorsprong via doelpunten van Mirco Pruyser en Valentin Verga. In het tweede kwart maakte Jur van der Have namens Schaerweijde de aansluitingstreffer: 2-1. In het laatste kwart bepaalde Pruyser met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 3-1.