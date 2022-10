Houtenaar Manschot leidt Heerenveen - FC Utrecht

Utrecht - Jeroen Manschot is zaterdagmiddag de scheidsrechter bij het duel Heerenveen - FC Utrecht. De Houtenaar wordt vanaf 16.30 in het Abe Lenstrastadion geassisteerd door Richard Polman en Marco Ribbink. Richard Martens is in het Abe Lenstra Stadion de vierde official, Clay Ruperti is de VAR.