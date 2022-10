Liveblog: FC Utrecht strijdt zonder Dost om plek zeven tegen Heerenveen

- Heerenveen - stond in de eredivisie 30 keer op het programma. De thuisploeg won 15 keer, FC Utrecht zeven keer.

- Vorig seizoen was FC Utrecht in Heerenveen met 1-2 te sterk.

- FC Utrecht-speler Jens Toornstra speelt voor de 30e keer tegen Heerenveen. De middenvelder speelde tegen geen enkele andere club zovaak.

- FC Utrecht-spits Bas Dost was zeer succesvol bij Heerenveen. Hij scoorde in 73 duels 52 keer voor de Friezen. Dost ontbreekt echter in de selectie van Utrecht.

- Dost is samen met Tasos Douvikas van FC Utrecht clubtopscorer met vijf treffers. Bij Heerenveen scoorde Sydney van Hooijkdonk ook vijf keer als clubtopscorer.