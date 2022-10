Florian Wolf langer hoofdtrainer DOVO

"Wij zijn zeer content dat we de samenwerking met Florian kunnen continueren", zegt Henri Drost, voorzitter van DOVO’s Technische Commissie (TC) op de website van de club. "Zijn persoonlijkheid past uitstekend bij DOVO. Bovendien zijn de prestaties onder zijn leiding buitengewoon goed. Florian is hier onder heel moeilijke omstandigheden begonnen en heeft samen met zijn staf een klein wonder verricht door DOVO te behouden voor de Derde Divisie. We zien de groep als geheel en spelers individueel stappen maken. Het bewijs daarvoor is dat DOVO nog kans maakt op het winnen van de eerste periodetitel."