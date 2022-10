Visscher en Pontjodikromo naar kwartfinales

Elst, Leersum - Stephanie Visscher heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ITF-toernooi in Monastir. de tennisster uit Elst was in de Tunesische stad in de achtste finales te sterk voor Gina Feistel uit Polen. Visscher, die in Monastir als vijfde geplaatst is, had drie sets nodig tegen de Poolse, die de eerste set met 6-4 won.