Live op Radio M: Spakenburg en IJsselmeervogels hopen op goede generale voor derby

DOVO liep twee weken geleden tegen een zeperd aan in Hoek. In Zeeuws Vlaanderen verloren de Veenendalers, die deze week het contract met trainer Florian Wolf verlengden, met 6-0. Tegenstander SteDoCo is al zes duels ongeslagen. Van die zes duels won de ploeg uit Hoornaar, met voormalig DOVO-spelers Mitchell de Zwart en Simon van Zeelst in de gelederen, er vijf. Vorig seizoen won SteDoCo twee keer van DOVO. In Hoornaar werd het 2-0, op Panhuis 0-4.