Florian Wolf: 'Clubs hebben gebeld, maar had in mijn hoofd om te verlengen bij DOVO'

Wolf is blij met de laatste ontwikkelingen bij derdedivisionist DOVO. "Als je kijkt naar vorig jaar, zijn we er niet alleen in gebleven... We konden toen in de zomer pas op het laatst dingen doen. Dit jaar hebben we veel contracten al vroeg verlengd. Dan kunnen we gericht kijken naar volgend seizoen, zodat we het beter kunnen opvullen", legt hij uit.