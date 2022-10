Verliezend GVVV geeft koppositie en periodetitel weg: 'Wij verdienen het ook niet'

Bij GVVV was er de terugkeer van Jan van Willigen onder de lat. De keeper was lange tijd geblesseerd, maar is nu weer fit en kreeg zijn plek in het doel terug van trainer Gery Vink. Dat schoot bij Ruben van Kouwen, zijn vervanger de afgelopen weken, in het verkeerde keelgat. Hij vertrok deze week boos bij GVVV en zat niet meer bij de selectie.