Effectief FC Utrecht wint van Heerenveen en klimt naar zesde plek: 'Onze Grieken zijn fantastisch'

"We zijn heel blij met de overwinning. Na de eerste helft was het wel een klein wonder dat het 1-1 was. In de rust hebben we wat omgezet", blikt Jens Toornstra terug op het duel. Hij verzorgde voor twee assisten. "De eerste was bewust. Als de tweede als assist wordt geteld dan is het geluk, maar dat moet je soms hebben", doelt hij op de hoekschop waaruit Sagnan uiteindelijk scoorde.