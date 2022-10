IJshockeyers IJCU Dragons boeken tweede zege op rij in eredivisie

IJCU Dragons kwam in de eerste periode op 0-1 via Broderick Black. Jason Boereboom verdubbelde de voorsprong in de derde periode. Twee minuten voor het einde besliste Pieter Kronenburg het duel met de 0-3. Vorige week won de ploeg van coach Willem van de Kraak in eigen huis met 5-4 van Yeti's Breda na verlenging.