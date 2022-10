Janssen loodst Kampong langs Klein Zwitserland

Het was even wachten op de eerste treffer van Kampong. In de 42e minuut wist Jip Janssen vanuit een strafcorner de score te openen: 0-1. Diezelfde Janssen zorgde in het laatste kwart ook voor de 0-2. Hij maakte het doelpunt opnieuw vanuit een strafcorner en daarmee was de eindstand bepaald.