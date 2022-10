Geen A-finales voor Steenaart bij eerste wereldbeker

Bij de 1500 meter eindigde Steenaart in zijn halve finale als vijfde waardoor hij veroordeeld was tot de B-finale. Daarin werd de Westbroeker vierde. Op de 1000 meter kwam hij niet verder dan de heats. Hij werd derde in zijn rit waar hij bij de eerste twee moest eindigen. Ook in de herkansing lukte het hem niet om zich te kwalificeren.