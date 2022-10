Utrechtse topscorerslijst: Waterink met tien treffers alleen aan de leiding

Ook FC Utrecht-spits Tasos Douvikas is geklommen door zijn knappe treffer tegen Heerenveen. Eemdijk was de laatste weken niet vertegenwoordigd in de top van het klassement. Maar door zijn twee doelpunten van dit weekend tegen dat Yannick Bouw dit weekend tweemaal scoorde is hij met zes treffers in de lijst te bewonderen.