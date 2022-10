Van der Haar en Pieterse in selectie EK veldrijden

Puck Pieterse start in Namen bij de beloften. In de wereldbeker- en superprestigewedstrijden rijdt de Amersfoortse al bij de elite, maar omdat er op het EK in elke categorie maar vijf renners per land mogen starten is dat nu niet mogelijk. Pieterse veroverde twee jaar geleden de Europese titel bij de beloften. Vorig jaar werd ze tweede.