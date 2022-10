FC Oudewater loot Celeritas in tweede ronde districtsbeker

Tweedeklasser FC Oudewater stuntte in de eerste ronde van het bekertoernooi in district West 2 door het twee klassen hoger spelende VOC uit Rotterdam uit te schakelen. De volgende tegenstander speelt dus twee klassen lager. Celeritas staat na vijf duels op de vierde plaats in de 4e klasse. FC Oudewater is de nummer 9 van de 2e klasse.