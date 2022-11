Door de Lens van Ankie: 'Het is de sport waar hij blij van wordt'

“Waar is hij nou?” Had ik mijn nieuwe bril nou maar meegenomen. Misplaatste ijdelheid. “Staat hem goed dat zwarte shirt. Heeft hij het naar zijn zin in zijn nieuwe team?” vraagt de andere ouder. Dan dringt het tot me door. “Verhip zeg”. Na zes jaar trouwe dienst is mijn zoon onlangs van club gewisseld. Ik zag hem nog niet eerder in dit shirt. Het is niet rood, maar zwart. Ze staan niet achter, maar voor. Geen UVV, maar VVU. Nummer 5: beide kleuren staan hem goed. Het gewoon is de sport, waar hij blij van wordt.