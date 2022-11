Van der Graaf leidt FC Utrecht - FC Groningen

Utrecht - Edwin van de Graaf is zondag de scheidsrechter bij de laatste thuiswedstrijd van FC Utrecht voor de start van het WK, tegen FC Groningen. Van der Graaf wordt vanaf 12.15 uur in de Galgenwaard geassisteerd door Freek Vandeursen en Rob van de Ven. Robin Vereijken is de vierde official, Leusdenaar Alex Bos is de VAR.