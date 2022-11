Wielrenster Wiebes won het meeste van iedereen maar blijft bescheiden: 'Voelt niet alsof ik er super veel voor laat'

Wiebes is geboren en getogen in Mijdrecht. In de wielerwereld is ze inmiddels een gevestigde naam. In haar Mijdrecht is ze gewoon 1 van de 16.000 inwoners. Als ze door haar dorp loopt of fietst wordt ze niet om de haverklap aangesproken "Gelukkig niet. Dat hoeft van mij allemaal niet", zegt ze lachend. "Tuurlijk is waardering fijn, dat laat zien dat je iets goed doet. Bij wedstrijden willen mensen wel steeds vaker op de foto, dat vind ik leuk."