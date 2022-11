Live op Radio M: Krijgt de derby eindelijk weer eens een winnaar?

De betere reeks van IJsselmeervogels wil niet zeggen dat de Rooien favoriet zijn. De derby is sowieso een wedstrijd op zich, maar het programma van Spakenburg in die reeks van drie duels was ook iets pittiger. De Blauwen speelden de laatste drie duels tegen de top 2 van de tweede divisie. Drie van de vier laatste tegenstanders van IJsselmeervogels staan in het rechter rijtje.