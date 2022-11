Live op Radio M: Eemdijk en DHSC nek-aan-nek in strijd om periodetitel

DHSC moet hopen op een misstap van Eemdijk en dan zelf winnen bij ASZV. Dat is een lastige opgave, want de ploeg uit Aalten is dit seizoen thuis nog ongeslagen en heeft bovendien de minst gepasseerde defensie van de vierde divisie. DHSC-trainer Rick Testa la Muta kan ook nog eens niet beschikken over de geblesseerden Rodney Sneijder, Sercan Kurdal, Dion van Burik en Maurits de Baar.