Live op Radio M: Hercules in vorm treft JOS Watergraafsmeer in vorm

Als resultaten uit het verleden iets zouden zeggen, stond de zege van Hercules nu al vast. De drie eerdere ontmoetingen tussen beide ploegen in de derde divisie eindigden alle in een Utrechtse zege. De doelcijfers zijn 9-1 in het voordeel van Hercules, waar trainer René van der Kooij net als de afgelopen weken kan beschikken over een volledig fitte selectie.