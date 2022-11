FC Utrecht: ongewijzigde basiself tegen FC Groningen

Met FC Groningen treft FC Utrecht een wisselvallige ploeg. Twee weken geleden won de ploeg in eigen huis van PSV, een week na die zege volgde een zielloze 0-0 tegen Emmen. "Ik denk dat heel veel ploegen nog steeds wisselvallig zijn." Fraser denkt ook wel dat het wat uitmaakt of je Groningen thuis treft of uit. "Ik denk wel dat het veel uitmaakt of je gesteund wordt door je thuispubliek."