Eemdijk verovert periodetitel na ruime winst in verhit duel: 'Opstootje hadden we nodig'

Eemdijk liet er in het begin geen gras over groeien en stond in twintig minuten al met 3-0. Bij de doelpunten speelden Yordie Huijgen en Yannick Bouw een hoofdrol. Verdediger Huijgen maakte de openingstreffer en gaf de assist bij de 2-0 van Bouw. Vervolgens tekende Bouw voor zijn tweede van de middag, dit keer op aangeven van Dennis Hollart. De thuisploeg kreeg kansen op meer goals en had niks te vrezen van WV-HEDW.