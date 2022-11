Utrechters onder elkaar; Ihattaren lijkt helpende hand van Sneijder aan te pakken

Ihattaren keert in de winterstop terug naar Juventus, waar zijn contract nog tot de zomer van 2025 doorloopt. In de voorbereiding op dit seizoen liet de middenvelder nog een goede indruk achter, maar vanwege privéproblemen kwam hij daarna lange tijd niet meer op de club. Eind september werd zijn auto nog in brand gestoken in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.