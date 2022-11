Schaerweijde stunt niet op bezoek bij Bloemendaal

Schaerweijde blijft voorlaatste op de ranglijst met vier punten uit elf wedstrijden. Alleen Voordaan uit Groenekan, dat morgen nog in actie komt, doet het slechter met nul punten. Bloemendaal staat tweede en heeft het gat met koploper Kampong verkleind tot twee punten. De Utrechters komen morgen eveneens in actie. Ze spelen de topper tegen Oranje Rood en die is live te volgen via Namen & Rugnummers.