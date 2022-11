FC Utrecht boekt tegen FC Groningen derde zege op rij en klimt naar zevende plek: 'Bij de strot gegrepen'

Fraser zag zijn ploeg in de tweede helft beter voor de dag komen dan in de eerste helft. Fraser: "De steun van het publiek is me het meest bijgebleven, maar het is mij nog niet gelukt om FC Utrecht een hele wedstrijd goed te laten spelen. De mannen kunnen het wel. Is het wedstrijddruk? Is het geldingsdrang? De jongens willen wel, maar zijn af en toe nog onrustig."