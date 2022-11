Liveblog: Uitblinker Booth zet FC Utrecht op gelijke hoogte tegen FC Groningen

- FC Utrecht en FC Groningen troffen elkaar 56 keer. De Utrechters wonnen 25 keer, speelden 15 keer gelijk en gingen 16 keer onderuit.

- De vorige keer dat FC Utrecht en FC Groningen tegen elkaar speelden was ook in stadion Galgenwaard. De bezoekers namen toen de punten mee naar het noorden: 1-3.

- Op basis van statistieken mag worden verwacht dat FC Utrecht gaat scoren tegen FC Groningen. Vorige week speelden de Groningers met 0-0 gelijk bij FC Emmen. De laatste keer dat ze de nul hielden in opeenvolgende wedstrijden was lang geleden, mei 2021 om precies te zijn.

- Tasos Douvikas is de clubtopscorer bij FC Utrecht met zes goals. Vorige week tegen Heerenveen was de Griek eenmaal trefzeker. Mede-aanvaller Bas Dost volgt met vijf doelpunten.

- Daishawn Redan, Mimoun Mahi en Django Warmerdam van FC Utrecht hebben een verleden bij FC Groningen.