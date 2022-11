Oppermachtige De Groot grijpt vijfde WK-titel in enkelspel

Oudewater, Woerden - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vijfde keer de WK-titel in het enkelspel veroverd. De 25-jarige uit Oudewater rekende in twee sets op overtuigende wijze af met de Japanse Yui Kamiji. De sets in Oss eindigden in twee keer 6-2.