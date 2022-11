Waterpolosters verliezen strijd om derde plek

De Bilt, Utrecht - De Nederlandse waterpolosters, met de Biltse keepster Sarah Buis van UZSC in de selectie, hebben op de superfinale van de World League net naast het brons gegrepen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor op Tenerife de wedstrijd om de derde plaats via strafworpen van wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten. Strafworpen waren nodig nadat de wedstrijd in 11-11 was geëindigd.