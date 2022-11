Veldrijder Van der Haar raakt Europese titel kwijt in Namen

Vanthourenhout ging meerdere keren onderuit en had mechanische pech, waarna Van der Haar wegreed. Hij had ruim tien seconden voorsprong, totdat het noodlot opnieuw toesloeg. Van der Haar kreeg een lekke band, waardoor Vanthourenhout weer aansloot. Het werd nog erger voor Van der Haar. Hij viel en belandde in de netten. Vanthourenhout profiteerde en bouwde een ruime voorsprong op. Die kwam niet meer in gevaar.