IJsselmeervogels haalt topscorer Dennis Knuiman op bij OJC Rosmalen: 'Kan een sensatie worden'

Vorig seizoen, toen OJC Rosmalen promoveerde, tekende Knuiman in 31 wedstrijden voor 26 doelpunten. Dat trok de aandacht van de technische commissie van de Vogels. "Dennis is een snelle, handige speler die ontzettend gemakkelijk doelpunten maakt. De afgelopen jaren was hij een garantie voor goals. Elk jaar laat hij zien een sprong te maken in zijn ontwikkeling en we verwachten dat hij die stappen door kan zetten bij ons."