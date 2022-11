Van der Haar en Pieterse in actie in Beekse Bergen

Woudenberger Van der Haar, afgelopen weekend tweede op het EK, is één van de dertien mannen die namens in actie komen. Puck Pieterse uit Amersfoort werd afgelopen weekend Europees kampioene bij de beloften, maar rijdt zondag de elitewedstrijd. Zij is één van de veertien Nederlandse vrouwen in het deelnemersveld.