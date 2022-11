Jong FC Utrecht door late tegentreffer weer met lege handen

Na de rust bleef Arthur Zagre in de kleedkamer achter. De Fransman werd vervangen door Yannick Leliendal. Jong FC Utrecht, dat zich ver terugtrok, ging steeds meer denken aan aanvallen. Een schot van Eliano Reijnders schampte de paal. En even later was invaller Christopher Mamengi dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap kwam bij hem terecht, maar hij schoot naast het doel van FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams.