Mogelijk einde carrière voor Hoogland-spits Van Logtestijn

Als de kruisband inderdaad is afgescheurd is het sowieso einde seizoen voor Van Logtestijn, maar mogelijk zelfs einde carrière. "Ik heb een eigen aannemersbedrijf. Als ik me laat opereren kan ik twee, drie maanden niet werken. En als ik me niet laat opereren kan ik nooit meer voetballen. Dat is de afweging die ik nu moet maken", aldus de aanvaller.