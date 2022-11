Nu geen interim-klus voor De Graaf; meerjarig contract als hoofdtrainer bij Spakenburg

In het amateurvoetbal worden met trainers niet vaak lange verbintenissen aangegaan. "We kiezen bewust voor een langduriger contract. We willen continuïteit in de technische staf realiseren en daarmee rust creëren. Daarnaast telt ook dat er binnen de vereniging veel draagvlak is voor de aanstelling van Chris als hoofdtrainer. Door hem voor langere tijd vast te leggen, tonen we hem het vertrouwen dat we in hem hebben om zijn voetbalvisie te ontwikkelen bij SV Spakenburg.”