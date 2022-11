Haak aan de slag als sportief directeur bij nieuwe wielerploeg

De ploeg doet in 2023 als continentaal team zijn intrede in het profpeloton. Unibet is de hoofdsponsor. De ploeg is opgebouwd rond wielrenner Bas Tietema, die enkele jaren geleden het YouTubekanaal opzette dat inmiddels 150.000 volgers heeft. Hij was afgelopen jaar actief als prof bij de Belgische ploeg Bingoal Pauwels.